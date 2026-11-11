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Умеров назвал результат переговоров в Абу-Даби: возможности для продолжения процесса есть

15:28 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
Умеров назвал результат переговоров в Абу-Даби: возможности для продолжения процесса есть
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Два дня переговоров в Абу-Даби насчет окончания войны России против Украины принесли результаты. Одним из них станет большой обмен пленными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Службы внешней разведки Украины Рустема Умерова в Telegram.

Обмен пленными

По словам Умерова, главный результат трехсторонних встреч - достижение договоренностей о большом обмене пленными.

"Сейчас работаем над согласованием деталей и практической реализацией", - уточнил он.

Умеров отметил, что возвращение украинцев домой остается одним из главных приоритетов государства.

Результаты встреч в Абу-Даби

Также, по словам чиновника, в трехстороннем формате Украина-США-Россия были обсуждены вопросы достижения мира и послевоенного восстановления.

"Первым шагом к этому должно стать прекращение войны и гарантии безопасности для Украины", - напомнил Умеров.

По его мнению, за эти два дня стороны смогли прямо изложить свои позиции, хотя существенные разногласия остаются.

"Предстоит еще много сложной работы, но возможности для продолжения переговорного процесса есть" , - заверил он.

Ранее РБК-Украина писало, что в Абу-Даби утром 11 ноября начался второй день переговоров Украины, США и России. После трехсторонней встречи украинская делегация проведет отдельный разговор с европейцами, говорит Умеров.

Кроме того, первый день переговоров в Абу-Даби завершился после более четырех часов работы.

Также государственный секретарь США Марко Рубио назвал переговоры очень продуктивными .

В то же время он предостерег от чрезмерного оптимизма по поводу сроков и добавил, что в будущем за столом должны быть и европейцы.

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