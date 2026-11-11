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Умєров назвав результат переговорів в Абу-Дабі: можливості для продовження процесу є

15:28 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Бджола
Умєров назвав результат переговорів в Абу-Дабі: можливості для продовження процесу є
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Два дні переговорів в Абу-Дабі щодо закінчення війни Росії проти України принесли результати. Одним з них стане великий обмін полоненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Служби зовнішньої розвідки України Рустема Умєрова у Telegram.

Обмін полоненими

За словами Умєрова, головний результат трьохсторонніх зустрічей - досягнення домовленостей про великий обмін полоненими.

"Зараз працюємо над узгодженням деталей та практичною реалізацією", - уточнив він.

Умєров зазначив, що повернення українців додому залишається одним із головних пріоритетів держави.

Результати зустрічей в Абу-Дабі

Також, за словами чиновника, у тристоронньому форматі Україна-США-Росія були обговорені питання досягнення миру та післявоєнної відбудови.

"Першим кроком до цього має стати припинення війни та гарантії безпеки для України", - нагадав Умєров.

На його думку, за ці два дні сторони змогли прямо викласти свої позиції, хоча суттєві розбіжності залишаються.

"Попереду ще багато складної роботи, але можливості для продовження переговорного процесу є", - запевнив він.

Раніше РБК-Україна писало, що в Абу-Дабі уранці 11 листопада розпочався другий день переговорів України, США та Росії. Одразу після тристоронньої зустрічі українська делегація проведе окрему розмову з європейцями, каже Умєров.

Крім того, перший день переговорів в Абу-Дабі завершився після понад чотирьох годин роботи.

Також державний секретар США Марко Рубіо назвав переговори дуже продуктивними.

Водночас він застеріг від надмірного оптимізму щодо термінів і додав, що в майбутньому за столом мають бути й європейці.

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Рустем Умєров Обмін полоненими Війна Росії проти України
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