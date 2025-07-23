RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Умеров и Мединский не встречались тет-а-тет в Стамбуле, - источник

Фото: Рустем Умеров, секретарь СНБО Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

РосСМИ распространяют слухи о двусторонней встрече главы украинской делегации Рустема Умерова и главы российской делегации Владимира Мединского в Стамбуле. Это - фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

Российские пропагандистские издания со ссылкой на собственные источники распространили информацию о том, что Умеров и Мединский якобы проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган в Стамбуле. 

Что было на самом деле

Источник РБК-Украина опровергает такой вброс россиян. 

"Тет-а-тет Умерова на двоих с Мединским не было. Было как в прошлый раз - короткая подготовительная встреча на троих - Умеров, Фидан (глава МИД Турции Хакан Фидан - ред.), Мединский", - подчеркнул собеседник издания. 

Переговоры в Стамбуле

Напомним, украинская и российская делегации сегодня, 23 июля, должны провести третий раунд переговоров в Стамбуле.

РосСМИ уже написали, что переговоры якобы начались, но источники РБК-Украина не подтверждают такую информацию.

Собеседники РБК-Украина рассказали, что приоритетной темой в ходе переговоров должна стать организация встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путины.

Сам глава украинского государства уже несколько раз подчеркивал, что только встреча на уровне лидеров может приблизить мир.

Все детали о новом раунде переговоров в Стамбуле - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СтамбулРустем УмеровМирные переговорыВойна в Украине