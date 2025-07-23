Умеров и Мединский не встречались тет-а-тет в Стамбуле, - источник

РосСМИ распространяют слухи о двусторонней встрече главы украинской делегации Рустема Умерова и главы российской делегации Владимира Мединского в Стамбуле. Это - фейк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.
Российские пропагандистские издания со ссылкой на собственные источники распространили информацию о том, что Умеров и Мединский якобы проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган в Стамбуле.
Источник РБК-Украина опровергает такой вброс россиян.
"Тет-а-тет Умерова на двоих с Мединским не было. Было как в прошлый раз - короткая подготовительная встреча на троих - Умеров, Фидан (глава МИД Турции Хакан Фидан - ред.), Мединский", - подчеркнул собеседник издания.
Напомним, украинская и российская делегации сегодня, 23 июля, должны провести третий раунд переговоров в Стамбуле.
РосСМИ уже написали, что переговоры якобы начались, но источники РБК-Украина не подтверждают такую информацию.
Собеседники РБК-Украина рассказали, что приоритетной темой в ходе переговоров должна стать организация встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путины.
Сам глава украинского государства уже несколько раз подчеркивал, что только встреча на уровне лидеров может приблизить мир.
Все детали о новом раунде переговоров в Стамбуле - в материале РБК-Украина.
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