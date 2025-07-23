Умеров и Мединский не встречались тет-а-тет в Стамбуле, - источник

Переговоры в Стамбуле

Напомним, украинская и российская делегации сегодня, 23 июля, должны провести третий раунд переговоров в Стамбуле.

РосСМИ уже написали, что переговоры якобы начались, но источники РБК-Украина не подтверждают такую информацию.

Собеседники РБК-Украина рассказали, что приоритетной темой в ходе переговоров должна стать организация встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путины.

Сам глава украинского государства уже несколько раз подчеркивал, что только встреча на уровне лидеров может приблизить мир.

Все детали о новом раунде переговоров в Стамбуле - в материале РБК-Украина.

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