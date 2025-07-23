Умєров і Мединський не зустрічалися тет-а-тет у Стамбулі, - джерело

РосЗМІ поширюють чутки про двосторонню зустріч глави української делегації Рустема Умєрова і глави російської делегації Володимира Мединського в Стамбулі. Це - фейк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело.
Російські пропагандистські видання з посиланням на власні джерела поширили інформацію про те, що Умєров і Мединський нібито проводять двосторонню зустріч у палаці Чіраган у Стамбулі.
Джерело РБК-Україна спростовує такий вкид росіян.
"Тет-а-тет Умєрова на двох із Мединським не було. Було як минулого разу - коротка підготовча зустріч на трьох - Умєров, Фідан (голова МЗС Туреччини Хакан Фідан - ред.), Мединський", - підкреслив співрозмовник видання.
Нагадаємо, українська та російська делегації сьогодні, 23 липня, мають провести третій раунд переговорів у Стамбулі.
РосЗМІ вже написали, що нібито переговори почалися, але джерела РБК-Україна не підтверджують таку інформацію.
Співрозмовники РБК-Україна розповіли, що пріоритетною темою в ході переговорів має стати організація зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.
Сам голова української держави вже кілька разів наголошував, що лише зустріч на рівні лідерів може наблизити мир.
Усі деталі про новий раунд переговорів у Стамбулі - у матеріалі РБК-Україна.
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