Умєров і Мединський не зустрічалися тет-а-тет у Стамбулі, - джерело

Переговори у Стамбулі

Нагадаємо, українська та російська делегації сьогодні, 23 липня, мають провести третій раунд переговорів у Стамбулі.

РосЗМІ вже написали, що нібито переговори почалися, але джерела РБК-Україна не підтверджують таку інформацію.

Співрозмовники РБК-Україна розповіли, що пріоритетною темою в ході переговорів має стати організація зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Сам голова української держави вже кілька разів наголошував, що лише зустріч на рівні лідерів може наблизити мир.

Усі деталі про новий раунд переговорів у Стамбулі - у матеріалі РБК-Україна.

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