"Можем делать вместе больше". Зеленский пригласил оборонные компании США к сотрудничеству

Украина не стремится зависеть от партнеров, ведь страна может сама стать донором безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Украина не стремится только зависеть от партнеров - Украина стремится и реально может стать донором безопасности для всех наших соседей, когда сможет гарантировать защиту себе. Мы действительно это можем. Абсолютно реально", - сказал президент.

Он пригласил все американские оборонные компании к сотрудничеству с Украиной.

"Я уверен, мы можем вместе создать новый и мощный арсенал свободы, который будет надежным помощником для всех свободных наций мира", - сказал глава государства.

Он отметил, что совместно с партнерами Украина сможет делать значительно больше, чем кто-либо из нас в одиночку.

"Поэтому давайте работать и в дальнейшем вместе. Ради большего могущества свободы. Наша команда как раз в Вашингтоне и представит конкретные перспективы и возможности", - пояснил президент.

Оборонный форум в США

Напомним, сегодня, 6 декабря, в Вашингтоне проходит форум оборонных индустрий. К которому со стороны Украины присоединятся руководитель офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров.

По словам президента, это будет достаточно мощное событие в развитие состоявшегося в сентябре в Украине форума оборонных индустрий.

Форум оборонных индустрий в Украине

Напомним, 30 сентября в Украине прошел форум оборонных индустрий, где принимали участие украинские и иностранные производители оружия.

На нем, в частности, обсуждалось создание новых производств в Украине посредством локализации с партнерами.

В форуме приняли участие, по меньшей мере, 165 оборонных компаний из 26 стран.

По его итогам стало известно, что оружие из Украины будут производить около 60 компаний из 23 стран мира.

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