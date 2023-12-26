ua en ru
Вт, 26 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Умеров об экипировке новых мобилизованных: мы все спланировали на 2024 год

Вторник 26 декабря 2023 18:18
UA EN RU
Умеров об экипировке новых мобилизованных: мы все спланировали на 2024 год Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

У Украины есть планы насчет экипировки новых мобилизованных, которых хотят призвать на воинскую службу в 2024 году.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" в Telegram.

У министра поинтересовались, откуда будут брать деньги на экипировку для новых мобилизованных, которых хотят привлечь.

"Мы все спланировали на 2024 год, как уже было сказано главнокомандующим (Валерием Залужным - ред.). Дальше в детали не хотим входить: что спланировали, как мы будем это делать", - ответил Умеров.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Генштаб попросил его дополнительно мобилизовать еще 450-500 тысяч человек.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверял, что это не состоится в ближайшее время.

При этом вчера, 25 декабря, Кабмин внес в Раду законопроект, который меняет порядок мобилизации в Украине.

В частности, документом предлагается уменьшить призывной возраст с 27 до 25 лет.

Более детально о законопроекте - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Рустем Умеров Мобилизация в Украине
NEWS
Работа ТЦК, демобилизация и электронные повестки: главные заявления Залужного на брифинге
Работа ТЦК, демобилизация и электронные повестки: главные заявления Залужного на брифинге
DAILY
"Нужно быть воином до конца". Как ветераны проходят реабилитацию после ранений
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel "Нужно быть воином до конца". Как ветераны проходят реабилитацию после ранений