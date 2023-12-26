Умеров об экипировке новых мобилизованных: мы все спланировали на 2024 год
У Украины есть планы насчет экипировки новых мобилизованных, которых хотят призвать на воинскую службу в 2024 году.
Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" в Telegram.
У министра поинтересовались, откуда будут брать деньги на экипировку для новых мобилизованных, которых хотят привлечь.
"Мы все спланировали на 2024 год, как уже было сказано главнокомандующим (Валерием Залужным - ред.). Дальше в детали не хотим входить: что спланировали, как мы будем это делать", - ответил Умеров.
Что предшествовало
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Генштаб попросил его дополнительно мобилизовать еще 450-500 тысяч человек.
Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверял, что это не состоится в ближайшее время.
При этом вчера, 25 декабря, Кабмин внес в Раду законопроект, который меняет порядок мобилизации в Украине.
В частности, документом предлагается уменьшить призывной возраст с 27 до 25 лет.
Более детально о законопроекте - в материале РБК-Украина.
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