Умеров об экипировке новых мобилизованных: мы все спланировали на 2024 год

У Украины есть планы насчет экипировки новых мобилизованных, которых хотят призвать на воинскую службу в 2024 году.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" в Telegram.

У министра поинтересовались, откуда будут брать деньги на экипировку для новых мобилизованных, которых хотят привлечь.

"Мы все спланировали на 2024 год, как уже было сказано главнокомандующим (Валерием Залужным - ред.). Дальше в детали не хотим входить: что спланировали, как мы будем это делать", - ответил Умеров.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Генштаб попросил его дополнительно мобилизовать еще 450-500 тысяч человек.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверял, что это не состоится в ближайшее время.

При этом вчера, 25 декабря, Кабмин внес в Раду законопроект, который меняет порядок мобилизации в Украине.

В частности, документом предлагается уменьшить призывной возраст с 27 до 25 лет.

Более детально о законопроекте - в материале РБК-Украина.