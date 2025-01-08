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В Раде отреагировали на заявление Польши о последнем "Рамштайне"

Украина, Среда 08 января 2025 21:18
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В Раде отреагировали на заявление Польши о последнем "Рамштайне" Фото: в Раде отреагировали на заявление Польши (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Польша заявила, что встреча "Рамштайн", которая пройдет в стране может стать последней. Верховная Рада Украины отреагировала.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Украины и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Мы Украина".

Мережко прокомментировал заявление главы Минобороны Польши Владислава Косиняка-Камыша по поводу "Рамштайна".

По словам главы комитета ВР, на этой встрече будет идти речь о том, чтобы застраховать Украину на будущее.

"Если говорить о США, нового президента, я очень надеюсь, что этот формат будет продолжен по одной простой причине - это очень удобно и уже нет смысла разрушать то, что дает результаты, что является довольно удобным форматом для оказания помощи Украине. Я думаю, что это не последняя встреча", - добавил он.

Напомним, что глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что завтра, 9 января, состоится очередное заседание контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн".

По его словам, встреча может быть последней в таком формате.

В то же время стоит заметить, что завтра на заседании будет также присутствовать глава Пентагона Ллойд Остин, для которого это заседание станет последним на этой должности.

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Польша Война России против Украины Встреча Рамштайн
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