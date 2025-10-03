ua en ru
Экспорт оружия и дальнобойные операции: Умеров анонсировал технологическую Ставку

Украина, Пятница 03 октября 2025 16:23
UA EN RU
Экспорт оружия и дальнобойные операции: Умеров анонсировал технологическую Ставку Фото: секретарь СНБО Рустем Умеров (facebook.com/rustemumerov)
Автор: Оксана Тесленко

В ближайшее время пройдет заседание технологической Ставки. Там, в частности, будут обсуждаться вопросы, как увеличить финансирование для закупки вооружения для военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова в Telegram.

"Один из инструментов - запустить управляемый экспорт оружия, который станет одним из источников наполнения бюджета для оборонных закупок", - рассказал Умеров.

По его словам, экспортировать будут только то, что есть в избытке и имеет свободные производственные мощности. Приоритет остается сохранение потенциала для нужд ВСУ и обеспечения безопасности поставок.

"Ожидаем подробный доклад от правительства, Минобороны, военного руководства и разведок с четким алгоритмом запуска управляемого экспорта оружия: когда, в каких объемах и какими механизмами", - отметил он.

Отдельно будет рассматриваться последняя атака России на инфраструктуру. Минэнергетики и Воздушные силы будут докладывать о состоянии энергосистемы и защите объектов.

"Также рассмотрим наши ответы врагу - дальнобойные операции", - добавил Умеров.

Экспорт оружия

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, Украина готовит соглашения по контролируемому экспорту оружия. Глава государства также отметил, что экспорт некоторых видов вооружений, которые есть в профиците, может дать Украине дополнительные финансы для производства дефицитных систем.

К тому же кроме Европы, США и Ближнего Востока, украинским оружием активно интересуются страны Африки.

