Экспорт оружия и дальнобойные операции: Умеров анонсировал технологическую Ставку
В ближайшее время пройдет заседание технологической Ставки. Там, в частности, будут обсуждаться вопросы, как увеличить финансирование для закупки вооружения для военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова в Telegram.
"Один из инструментов - запустить управляемый экспорт оружия, который станет одним из источников наполнения бюджета для оборонных закупок", - рассказал Умеров.
По его словам, экспортировать будут только то, что есть в избытке и имеет свободные производственные мощности. Приоритет остается сохранение потенциала для нужд ВСУ и обеспечения безопасности поставок.
"Ожидаем подробный доклад от правительства, Минобороны, военного руководства и разведок с четким алгоритмом запуска управляемого экспорта оружия: когда, в каких объемах и какими механизмами", - отметил он.
Отдельно будет рассматриваться последняя атака России на инфраструктуру. Минэнергетики и Воздушные силы будут докладывать о состоянии энергосистемы и защите объектов.
"Также рассмотрим наши ответы врагу - дальнобойные операции", - добавил Умеров.
Экспорт оружия
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, Украина готовит соглашения по контролируемому экспорту оружия. Глава государства также отметил, что экспорт некоторых видов вооружений, которые есть в профиците, может дать Украине дополнительные финансы для производства дефицитных систем.
К тому же кроме Европы, США и Ближнего Востока, украинским оружием активно интересуются страны Африки.