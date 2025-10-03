Експорт зброї і далекобійні операції: Умєров анонсував технологічну Ставку

Найближчим часом пройде засідання технологічної Ставки. Там зокрема будуть обговорюватися питання як збільшити фінансування для закупівлі озброєння для військових .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова у Telegram .

"Один з інструментів - запустити керований експорт зброї, який стане одним із джерел наповнення бюджету для оборонних закупівель", - розповів Умєров.

За його словами, експортуватимуть лише те, що є в надлишку та має вільні виробничі потужності. Пріоритет залишається збереження потенціалу для потреб ЗСУ та гарантування безпеки постачань.

"Очікуємо детальну доповідь від уряду, Міноборони, військового керівництва та розвідок із чітким алгоритмом запуску керованого експорту зброї: коли, в яких обсягах і якими механізмами", - зазначив він.

Окремо буде розглядатися остання атака Росії на інфраструктуру. Міненергетики та Повітряні сили доповідатимуть про стан енергосистеми та захист об’єктів.

"Також розглянемо наші відповіді ворогу - далекобійні операції", - додав Умєров.