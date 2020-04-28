У Криму за дивних обставин продовжують гинути російські чиновники

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За кілька років у Криму загинули чотири і зникли ще два чиновника

В окупованому Криму за дивних обставинах продовжують гинути і зникати російські чиновники. Про це пише "Радіо Свобода".

Видання пише, що з моменту анексії півострова за нез'ясованих обставинах померли четверо чиновників, ще двоє пропали. При цьому більшість випадків відбувалися за схожих обставин - їх тіла знайшли у ванній кімнаті.

Зокрема, 22 квітня в орендованій квартирі в Ялті виявили мертвим заступника голови департаменту культури уряду Москви Леоніда Ошаріна. За попередніми даними, він учинив самогубство у ванні, двері були закриті зсередини. У той же час ЗМІ повідомляють, що його тіло з різаними ранами пролежало у ванній більше десяти днів. Офіційних підтверджень немає.

До цього в грудні 2018 року в Сімферополі виявили тіло колишнього голови підконтрольного Росії Центрального райсуду Віталія Михйлова. У 2014 році він перейшов на службу Росії і зберіг свій пост.

У листопаді 2017 року у ванній скоїв суїцид глава "федеральної антимонопольної служби Криму" Тимофій Кураєв. За неофіційними даними, чиновник дочекався, поки дружина і діти заснуть, зачинився у ванній і скоїв самогубство, записавши його на відео без пояснення причин. До приїзду на півострів він був співробітником Головного управління економічної безпеки і протидії корупції МВС Росії.

У серпні 2015 року знайшли повішеним голову підконтрольної Росії адміністрації селища Коктебель Ростислава Сторожика. Місцеві ЗМІ писали, що він покінчив з собою у ванній, де його і виявила дружина. За кілька годин до цього чиновник писав смс начальнику поліції. Його смерть пов'язували з відмовою брати хабарі.

Ще два інциденти пов'язані зі зникненням колишнього головного архітектора Ялти Едема Керімова і колишнього "віце-прем'єра" підконтрольного уряду Росії Криму і колишнього мера Судака Володимира Сєрова. Перший у грудні 2018 року взяв лікарняний і більше не вийшов на роботу. Щодо Сєрова місцеві ЗМІ поширюють інформацію про те, що він нібито виїхав на материкову частину України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ФСБ затримала українського прикордонника біля анексованого Криму. Затриманого передали українській стороні на пункті пропуску "Каланчак".