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В Раді збирають підписи за призначення Гришиної міністром освіти

Новини » Політика     05.03.2020 - 14:15
В Раді збирають підписи за призначення Гришиної міністром освіти
Фото: Юлія Гришина (facebookcom j.gryshyna)

Фракція "Слуга народу" бачить Гришину міністром освіти

У Верховній раді України триває збір підписів за подання щодо призначення Юлії Гришиної міністром освіти у складі нового уряду Дениса Шмигаля. Про це повідомив заступник голови комітету з питань державної влади Олександр Качура, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, він зазначив, що фракція "Слуга народу" бачить Гришину міністром освіти.

"Фракція "Слуга народу" бачить доктора наук, колегу по парламенту Юлію Гришину новим міністром освіти. Зараз триває збір підписів", - зазначив він.

В Раді збирають підписи за призначення Гришиної міністром освітиНагадаємо, раніше колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет не виключає, що продовжить роботу з новим урядом Дениса Шмигаля.

За його словами, на колишній роботі в уряді у нього залишилися незавершені проекти. Він також планує обговорити формат подальшої роботи.

В ході вчорашнього засідання фракції Слуга народу, Шмигаль представив склад свого уряду.

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