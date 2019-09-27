ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Умані без світла залишився мікрорайон, де живуть хасиди

Новини » Надзвичайні події    27.09.2019 - 19:06
В Умані без світла залишився мікрорайон, де живуть хасиди
Фото: мікрорайон Пушкінський (ck.dsns.gov.ua)

Світло зникло близько 15:00 у мікрорайоні "Пушкінський"

В Умань Черкаської області проводяться ремонтні роботи з відновлення електропостачання в мікрорайоні, де проживають паломники-хасиди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДНСН).

Як повідомляється, світло зникло близько 15:00 у мікрорайоні "Пушкінський".

"27 вересня до уманських рятувальників надійшло повідомлення про те, що близько 15-ї години в Умані в мікрорайоні "Пушкінський", де проводяться заходи по святкуванню іудейського Нового року Рош-Га-Шана, на електропідстанції сталося коротке замикання без послідуючого горіння", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок події мікрорайон залишився без електропостачання.

До відновлення електропостачання залучено бригаду працівників обленерго. Для забезпечення пожежної безпеки на місце події залучалися рятувальники Уманського районного відділу.

Зараз проводяться роботи з відновлення електропостачання.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що до Умані прибуло кілька десятків поліцейських з Ізраїлю, які нестимуть службу спільно з українськими правоохоронцями в місцях масового проживання та паломництва хасидів, надаючи допомогу українським колегам по забезпеченню публічного порядку в місті.

Додамо, до Умані на святкування Рош ха-Шана приїхали майже 7,5 тис. паломників-хасидів.

У зв'язку з цим черкаські рятувальники перейшли на посилений варіант несення служби. До складу рятувального загону увійшли: пожежники, водолази, піротехніки, співробітники відділення радіаційного, хімічного і біологічного захисту, а також медики.

До Умані прибув поліцейський загін з Ізраїлю В Україну приїхали майже 7,5 тис. хасидів
Новини України электричествоУманьхасиды
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся