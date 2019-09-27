До Умані прибув поліцейський загін з Ізраїлю

Фото: ізраїльські поліцейські (ch.npu.gov.ua)

Вони нестимуть службу разом з українськими правоохоронцями

До Умані прибуло кілька десятків поліцейських з Ізраїлю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу національної поліції у Черкаській області.

Вони нестимуть службу спільно з українськими правоохоронцями в місцях масового проживання та паломництва хасидів, надаючи допомогу українським колегам по забезпеченню публічного порядку в Умані.

Ізраїльські правоохоронці пройшли інструктаж, на якому їм була надана інформація щодо правил безпеки та ввічливого ставлення до громадян.

Як відомо, щороку до Умані приїздять тисячі хасидів, які вважають своїм обов'язком хоча б раз в житті відвідати могилу свого духовного лідера Цадика Нахмана.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, до Умані Черкаської області на святкування Рош ха-Шана приїхали майже 7,5 тис. паломників-хасидів.

У зв'язку з цим черкаські рятувальники перейшли на посилений варіант несення служби. До складу рятувального загону увійшли: пожежники, водолази, піротехніки, співробітники відділення радіаційного, хімічного і біологічного захисту, а також медики.