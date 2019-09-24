Рятувальники в Умані перейшли на посилений режим

Фото: спецтехніка (ДСНС)

Спецзагін ДСНС забезпечуватиме безпеку хасидів

В Умані спеціальний зведений загін Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області забезпечуватиме безпеку паломників-хасидів під час святкування Рош-ха-Шана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

У зв'язку з прибуттям хасидів черкаські рятувальники перейшли на посилений варіант несення служби. До складу рятувального загону увійшли: пожежники, водолази, піротехніки, співробітники відділення радіаційного, хімічного і біологічного захисту, а також медики.

Загалом, чисельність зведеного загону складає 117 чоловік особового складу та 26 одиниць спеціальної та пожежно-рятувальної техніки.

Водночас, на випадок ускладнення обстановки, планується додатково залучити спецтехніку, зокрема буде залучено єврокоптер зі спеціального авіаційного загону ДСНС для забезпечення аеро-медичної евакуації.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, в Умані вжиті посилені заходи безпеки напередодні свята Рош-ха-Шана, туди були направлені додаткові підрозділи поліції.

Також повідомлялося, що ДСНС створила в Умані робочу групу, яка займається обстеженням місць проживання паломників-хасидів та пояснює власникам будинків правила безпеки.