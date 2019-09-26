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В Україну приїхали майже 7,5 тис. хасидів

Новини » Суспільство    26.09.2019 - 11:48
В Україну приїхали майже 7,5 тис. хасидів
Фото: Україну приїхали майже 7,5 тис. хасидів (dpsu.gov.ua)

Хасиди продовжують прибувати в Україну для святкування іудейського Нового року

Станом на 26 вересня в місто Умань Черкаської області на святкування Рош ха-Шана приїхали майже 7,5 тис. паломників-хасидів. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Повідомляється, що прикордонники в авіаційних пунктах пропуску Києва, Одеси, Вінниці, на кордоні з Польщею, Словаччиною та Румунією оформили 7236 хасидів.

Прибуття найбільших груп паломників очікуються сьогодні, 26 вересня, і неділю - 29 вересня.

Наголошується, що з початку прибуття хасидів - з 6 вересня, співробітники Держприкордонслужби через кордон не пропустили 4-х громадян Ізраїлю через відсутність необхідних документів та заборону в’їзду в Україну ще під час попереднього візиту.

Фото: Україну приїхали майже 7,5 тис. хасидів (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій створила робочу групу, яка займеться обстеженням місць проживання та перебування паломників-хасидів в Умані. Зокрема, співробітники Держслужби пояснюють приймаючим хасидів власникам будинків правила безпеки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Умань направили посилені підрозділи поліції. В Умані прибув зведений загін поліцейських, який налічує понад 550 співробітників поліції з 12 областей України.

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Новини України УманьРош-Ха-Шанахасиды
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