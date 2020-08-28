Святкування Рош га-Шана в Умані цього року неможливо, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що святкування свята Рош га-Шана в Умані в цьому році неможливо. Святкування має відбутися з 18 по 20 вересня.

Про це президент заявив під час візиту в Черкаську область.

"Нещодавно у мене була зустріч з представниками єврейських громад. Ми були згодні з тим, що святкування свята Рош га-Шана в цьому році в Умані неможливо", - сказав Зеленський.

Зазначимо, що десятки тисяч хасидів щорічно з'їжджаються до Умані, щоб відвідати могилу рабина Нахмана з Брацлава, який відродив хасидський рух і помер в 1810 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівник "коронавірусного центру" Ізраїлю, професор Роні Гамзу попросив Зеленського заборонити паломництво хасидів до Умані в цьому році.

Крім того, глава МВС Арсен Аваков заявляв, що Міністерство має намір ввести технічні обмеження для скорочення числа паломників.

Додамо, що в ніч на 28 серпня жителі Умані не пропускали хасидів в район паломництва, а саме до місця поховання цадика Нахмана.