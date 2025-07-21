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Украина, как и Израиль, частично проигрывает информационную войну, - главный раввин Киева и Украины

Понедельник 21 июля 2025 10:51
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Украина, как и Израиль, частично проигрывает информационную войну, - главный раввин Киева и Украины Главный раввин Украины Моше Реувен Асман (фото: Виталий Носач / РБК-Украина
Автор: Милан Лелич, Ірина Глухова

Украина недостаточно активно использует потенциал так называемой религиозной дипломатии, в частности в работе с религиозными сообществами США. А это могло бы укрепить ее позиции в информационной войне.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман.

По его словам, еще несколько лет назад он подчеркивал необходимость привлекать к внешней коммуникации не только дипломатов и политиков, но и религиозных лидеров. Однако эта линия до сих пор используется слишком слабо.

"Смотрите, Украина, как Израиль, возможно, частично проигрывает информационную войну. Она выигрывает по всему миру, но в этой аудитории - она проигрывает.", - отметил Асман.

По его словам, как и Израиль, Украина сосредоточена на вооруженном сопротивлении, поэтому иногда не хватает сил и времени на информационный фронт.

"Израиль, например, часто просто на это машет рукой и говорит: не будем на это даже тратить время", - отметил он.

В то же время раввин подчеркнул, что пренебрегать этим нельзя.

"Здесь есть много работы: люди делятся на зомбированных и на тех, кто не знает, что они делают", - добавил Асман.

Также главный раввин Киева объяснил, почему часть американских избирателей, в частности сторонников Дональда Трампа, скептически относятся к Украине. По его словам, причина кроется не в симпатиях к России, а в политическом контексте внутри США

Более подробно о том, что рассказал главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман - читайте в интервью РБК-Украина.

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