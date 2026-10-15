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Россия более 10 часов атаковала Кировоградщину дронами, погибли три человека (фото)

07:56 15.10.2026 Чт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Россия более 10 часов атаковала Кировоградщину дронами, погибли три человека (фото) Фото: пожарные ликвидируют последствия атаки (t.me/dsns_telegram)
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Российские дроны более 10 часов атаковали Кировоградскую область в ночь на 15 октября. Погибли три человека, еще шестеро травмированы, удары зафиксировали в 25 местах области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Что повреждено в Кропивницком

В областном центре дроны попали в:

  • территории предприятий;
  • логистические центры и склады;
  • жилые дома и придомовые территории.

После ударов вспыхнули пожары.

Удары по районам

В Кропивницком и Новоукраинском районах под атаку попали объекты транспортной инфраструктуры, там тоже возникли возгорания. Также повреждены жилые дома, дворы и автомобили.

Россия более 10 часов атаковала Кировоградщину дронами, погибли три человека (фото)Россия более 10 часов атаковала Кировоградщину дронами, погибли три человека (фото)Россия более 10 часов атаковала Кировоградщину дронами, погибли три человека (фото)Россия более 10 часов атаковала Кировоградщину дронами, погибли три человека (фото)Россия более 10 часов атаковала Кировоградщину дронами, погибли три человека (фото)Россия более 10 часов атаковала Кировоградщину дронами, погибли три человека (фото)

Фото: кадры ликвидации последствий российской атаки (t.me/dsns_telegram)

Спасатели продолжают ликвидировать последствия. Число пострадавших и масштабы разрушений уточняются.

В ночь на 14 октября Россия ударила по западу Украины: под удар попали нефтебаза в Луцке, АЗС и предприятия в Хмельницкой области, жилищный сектор в Ровно.

В тот же день оккупанты массированно ударили по энергетике, несмотря на так называемое "энергетическое перемирие", объявленное президентом США Дональдом Трампом. Президент Владимир Зеленский назвал это беспрецедентным неуважением Москвы к США.

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