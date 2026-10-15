Россия более 10 часов атаковала Кировоградщину дронами, погибли три человека (фото)

Российские дроны более 10 часов атаковали Кировоградскую область в ночь на 15 октября. Погибли три человека, еще шестеро травмированы, удары зафиксировали в 25 местах области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

В Кропивницком и Новоукраинском районах под атаку попали объекты транспортной инфраструктуры, там тоже возникли возгорания. Также повреждены жилые дома, дворы и автомобили.

В ночь на 14 октября Россия ударила по западу Украины: под удар попали нефтебаза в Луцке, АЗС и предприятия в Хмельницкой области, жилищный сектор в Ровно.

В тот же день оккупанты массированно ударили по энергетике, несмотря на так называемое "энергетическое перемирие", объявленное президентом США Дональдом Трампом. Президент Владимир Зеленский назвал это беспрецедентным неуважением Москвы к США.