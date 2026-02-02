RU

Умань осталась без тепла в центре города и возле вокзала

Фото: Умань осталась без тепла в центре города и возле вокзала (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 2 февраля в Умани Черкасской области аварийно прекратили теплоснабжение в центральной части города и районе железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уманский городской совет в Telegram.

Около 4:00 утра 2 февраля из-за перепада напряжения аварийно выключилась котельная, которая обеспечивает теплом центр Умани и прилегающие к вокзалу районы.

Сейчас коммунальщики проводят комплекс аварийно-восстановительных работ. После их завершения теплоснабжение планируют восстановить в полном объеме.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

 

Ситуация со светом и отоплением в Украине

Напомним, 31 января в энергосистеме Украины произошла системная авария, в результате которой была обесточена значительная часть Украины. Из-за этого также начались перебои с отоплением и водой.

Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию, причиной масштабного сбоя стало технологическое нарушение.

Вчера вечером 1 февраля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве до сих пор чрезвычайно сложная ситуация с отоплением.

Между тем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сейчас без отопления остаются 244 дома.

