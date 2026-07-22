Любимую британскую пушку ВСУ будут производить в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный пресс-релиз компании BAE Systems .

Компания уже подписала контракт с неназванным партнером. Стороны договорились о передаче технической документации, необходимой для начала работ. Британские инженеры обеспечат полное сопровождение начала производства.

Специалисты планируют изготовить первый образец пушки в ближайшее время, после чего начнутся испытания. Весь процесс будет проходить в рамках лицензионного соглашения.

В BAE Systems заявили, что стремятся укрепить оборонный потенциал государства. Компания годами поддерживает украинскую промышленность.

"Поддержка Украины - это не только поставка оборудования. Это также совместная работа по формированию промышленной устойчивости, навыков и потенциала, необходимых для обеспечения оборонных способностей", - отметили в компании.

Пушка с нюансами для ВСУ

Украина получит особую версию гаубицы L119, которая очень нравится военным. Ее разработают специально для нужд украинской армии.

Пушка имеет калибр 105 мм и является достаточно легкой для такого оружия. Эти системы заменяют советские Д-30. Старая артиллерия уже исчерпала ресурс стволов, а британское оружие гораздо эффективнее.

Основные преимущества системы:

совместимость со всеми стандартными боеприпасами НАТО калибра 105 мм;

возможность использовать активно-реактивные снаряды;

максимальная дальность стрельбы от 11,5 до 19 км;

компактные габариты и небольшой вес.

Артиллерия работает на уровне бригад, поэтому важно оказывать скорую мобильную огневую поддержку другим подразделениям. Гаубица легко уничтожает пехоту и легкую броню, эффективна против полевых укреплений.

Транспортировать пушку можно даже пикапом. Также ее часто перевозят на подвесах вертолетов. Это делает L119 незаменимым в условиях динамической войны.