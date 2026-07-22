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Любимую британскую пушку ВСУ будут производить в Украине

01:12 22.07.2026 Ср
2 мин
Почему артиллеристам так нравится гаубица L119?
aimg Филипп Бойко
Любимую британскую пушку ВСУ будут производить в Украине Фото: гаубица L119 в ВСУ (Армия Inform)
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Британская компания BAE Systems официально разворачивает лицензионное производство 105-мм гаубиц L119 непосредственно в Украине. Благодаря новому соглашению, украинские военные получат модифицированную версию артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный пресс-релиз компании BAE Systems.

Компания уже подписала контракт с неназванным партнером. Стороны договорились о передаче технической документации, необходимой для начала работ. Британские инженеры обеспечат полное сопровождение начала производства.

Специалисты планируют изготовить первый образец пушки в ближайшее время, после чего начнутся испытания. Весь процесс будет проходить в рамках лицензионного соглашения.

В BAE Systems заявили, что стремятся укрепить оборонный потенциал государства. Компания годами поддерживает украинскую промышленность.

"Поддержка Украины - это не только поставка оборудования. Это также совместная работа по формированию промышленной устойчивости, навыков и потенциала, необходимых для обеспечения оборонных способностей", - отметили в компании.

Пушка с нюансами для ВСУ

Украина получит особую версию гаубицы L119, которая очень нравится военным. Ее разработают специально для нужд украинской армии.

Пушка имеет калибр 105 мм и является достаточно легкой для такого оружия. Эти системы заменяют советские Д-30. Старая артиллерия уже исчерпала ресурс стволов, а британское оружие гораздо эффективнее.

Основные преимущества системы:

  • совместимость со всеми стандартными боеприпасами НАТО калибра 105 мм;
  • возможность использовать активно-реактивные снаряды;
  • максимальная дальность стрельбы от 11,5 до 19 км;
  • компактные габариты и небольшой вес.

Артиллерия работает на уровне бригад, поэтому важно оказывать скорую мобильную огневую поддержку другим подразделениям. Гаубица легко уничтожает пехоту и легкую броню, эффективна против полевых укреплений.

Транспортировать пушку можно даже пикапом. Также ее часто перевозят на подвесах вертолетов. Это делает L119 незаменимым в условиях динамической войны.

Контекст новости

Британская BAE Systems активно сотрудничает с ВСУ. Мы уже сообщали, что Украина уже получила первые четыре артиллерийских ствола калибров 105 и 155 мм для испытаний. В дальнейшем Лондон может изготовить до 150 стволов для ВСУ.

Напомним, что президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что Украина продолжает развивать собственную баллистическую программу. По его словам, первые результаты этой работы уже можно считать успешными, однако дополнительные детали по разработке глава государства не раскрыл.

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