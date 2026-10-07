ua en ru
Ср, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне нанесли ракетный удар по многоэтажному дому в Прилуках, есть погибшие и раненые

08:54 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко
Россияне нанесли ракетный удар по многоэтажному дому в Прилуках, есть погибшие и раненые Фото: спасатель ГСЧС ликвидирует последствия российских обстрелов (facebook.com/DSNSKyiv)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россия утром 7 октября нанесла ракетный удар по Прилукам Черниговской области. Одна из ракет попала в многоэтажку, погибли и ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чаува.

По словам главы ОВА, одно из попаданий пришлось непосредственно на жилую многоэтажку. Удар случился утром, когда жильцы дома еще находились в своих квартирах.

Предварительно, в результате атаки погибли и ранены. На месте работают все необходимые службы, а спасатели и полицейские разбирают завалы.

По данным полиции Черниговской области, атака произошла около 06:00. Также под удар попали Центр творчества детей и юношества и предприятие.

В настоящее время на местах попаданий работают экстренные службы, полицейские, спасатели и медики. Специалисты ликвидируют последствия атаки и помогают пострадавшим.

Напомним, ночью Россия совершила масштабную атаку по Украине, применив ракеты и беспилотники. Под ударом оказались сразу несколько регионов.

Обо всех последствиях ночной атаки читайте в материале "Масированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночном обстреле Украины".

Также мы писали, что Россия била по Полтавщине ракетами и дронами. Ракеты попали в жилой район, повреждены многоквартирные дома. Также удар потерпело одно из предприятий в Кременчугском районе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина Черниговская область Война России против Украины Ракетная атака Прилуки
Новости
Массированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночной атаке на Украину
Массированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночной атаке на Украину
Аналитика
Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Городки с завода. Готова ли Украина к внедрению масштабного рынка модульного жилья