РФ требует регионы и нейтралитет, Украина - прекращение огня: детали переговоров в Стамбуле

Источники издания рассказали, что российская делегация начала разговор "нахрапом", выдвинув сразу несколько своих максималистских требований. Это в частности принятие Украиной нейтрального статуса, фактический отказ Украины от пяти украинских регионов (в том числе тех территорий, которые РФ не контролирует), вывод украинских войск с этих территорий, отказ от репараций и защита прав русскоязычных.

"Мединский прямо сказал: мы требуем от вас вывести свои войска с территории Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, где нам вообще осталось только 2% территории - и только тогда мы будем говорить о прекращении огня и других вопросах. Если вы это не сделаете - мы можем пойти дальше, и на Харьков, и на Сумы. А вообще мы можем с вами воевать вечно, до конца", - рассказал один из источников.

Как рассказывают источники, из всей российской делегации выступали в основном Мединский и начальник главного управления генштаба РФ (ГРУ) Костюков. Остальные участники с российской стороны молчали. Мединский принес на переговоры кипы бумаг, черновиков и документов, в том числе еще с периода минских переговоров.

Манипуляции российской делегации

Во время переговоров российские представители не раз пытались апеллировать к тому переговорному процессу и тем условиям, которые выдвигались в Стамбуле в 2022 году. На что украинские представители ответили: "тогда было так, а сейчас ситуация изменилась". Не обошлось и без российских "лекций по истории".

"Мединский начал угрожать, вспомнив российского Петра I. Мол: "помните, как Петр I в Северной войне воевал 20 лет со шведами? Мы ее выиграли, тогда мы просили у Карла XII только Петербург, он не захотел и в результате мы забрали еще больше, и Карелию", - пересказывает один из источников.

Однако украинским представителям удалось несколько "остудить" российских делегатов.

"У них спросили: какие вообще ваши полномочия для этого разговора, потому что у нас полномочия есть. И мы приехали обсудить пока три вопроса. После этого они немного изменили тон разговора", - говорит один из собеседников.

По данным издания, одним из трех вопросов, которые поднимала украинская сторона во время переговоров, было прекращение огня. Здесь первоочередной преградой является то, что россияне настаивают на том, что нужно сначала договориться и согласовать все контуры и условия какого-то перемирия, а уже тогда - прекращать огонь. Украина же настаивает на другом порядке - сначала прекращение огня.

Будет еще одна встреча

В конце концов украинская и российская делегации согласовали проведение еще одной технической встречи. К этой встрече украинская и российская стороны должны подготовить свои условия по реализации прекращения огня.

Другим вопросом, который поднимала украинская делегация, был гуманитарный обмен. И в этом вопросе есть осторожный оптимизм - делегации согласовали работу над обменом пленными в формате 1000 на 1000.

Третья тема касалась подготовки встречи президента Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина. Это предложение, как ожидается, российские представители должны передать в Кремль.

"Это только начало. Пока впечатление такое, что россияне готовы прекратить войну - но на своих максималистских условиях. Хотя понятно, что и на этом они все равно не остановятся. Очень важно, чтобы в процесс включились США", - резюмировал один из собеседников.