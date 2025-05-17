РФ вимагає регіони й нейтралітет, Україна - припинення вогню: деталі переговорів у Стамбулі

Джерела видання розповіли, що російська делегація почала розмову "нахрапом", висунувши відразу кілька своїх максималістських вимог. Це зокрема прийняття Україною нейтрального статусу, фактичну відмову України від пʼяти українських регіонів (в тому числі тих територій, які РФ не контролює), вивід українських військ з цих територій, відмову від репарацій та захист прав російськомовних.

"Мединський прямо сказав: ми вимагаємо від вас вивести свої війська з території Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, де нам взагалі лишилось лише 2% території - і тільки тоді ми будемо говорити про припинення вогню та інші питання. Якщо ви це не зробите - ми можемо піти далі, і на Харків, і на Суми. А взагалі ми можемо з вами воювати вічно, до кінця", - розповіло одне з джерел.

Як переповідають джерела, з усієї російської делегації виступали здебільшого Мединський та начальник головного управління генштабу РФ (ГРУ) Костюков. Інші учасники з російського боку мовчали. Мединський приніс на переговори стоси паперів, чернеток та документів, в тому числі ще з періоду мінських переговорів.

Маніпуляції російської делегації

Під час переговорів російські представники не раз намагались апелювати до того переговорного процесу та тих умов, що висувались у Стамбулі у 2022 році. На що українські представники відповіли: "тоді було так, а зараз ситуація змінилась". Не обійшлось і без російських "лекцій з історії".

"Мединський почав погрожувати, згадавши російського Петра І. Мовляв: "памʼятаєте, як Петро І у Північній війні воював 20 років зі шведами? Ми її виграли, тоді ми просили у Карла XII тільки Петербург, він не захотів і в результаті ми забрали ще більше, і Карелію ", - переказує одне з джерел.

Проте українським представникам вдалось дещо "остудити" російських делегатів.

"У них запитали: які взагалі ваші повноваження для цієї розмови, бо в нас повноваження є. І ми приїхали обговорити наразі три питання. Після цього вони трохи змінили тон розмови", - каже один із співрозмовників.

За даними видання, одним із трьох питань, які піднімала українська сторона під час переговорів, було припинення вогню. Тут першочерговою перепоною є те, що росіяни наполягають на тому, що потрібно спочатку домовитись і погодити всі контури та умови якогось перемирʼя, а вже тоді - припиняти вогонь. Україна ж наполягає на іншому порядку - спочатку припинення вогню.

Буде ще одна зустріч

Зрештою українська та російська делегації узгодили проведення ще однієї технічної зустрічі. До цієї зустрічі українська та російська сторони мають підготувати свої умови щодо реалізації припинення вогню.

Іншим питанням, яке піднімала українська делегація, був гуманітарний обмін. І в цьому питанні є обережний оптимізм - делегації погодили роботу над обміном полоненими у форматі 1000 на 1000.

Третя тема стосувалась підготовки зустрічі президента Володимира Зеленського та очільника РФ Володимира Путіна. Цю пропозицію, як очікується, російські представники мають передати в Кремль.

"Це тільки початок. Поки враження такі, що росіяни готові припинити війну – але на своїх максималістьких умовах. Хоча зрозуміло, що і на цьому вони все одно не зупиняться. Дуже важливо, щоб у процес включились США", - резюмував один із співрозмовників.