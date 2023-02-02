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Ультиматум Эрдогану? Байдена просят не продавать F-16 до вступления Швеции в НАТО

Иллюстративное фото: Байдена просят не продавать F-16 до вступления Швеции в НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Конгресс США не может поддержать продажу Турции истребителей F-16, поскольку Анкара отказывается ратифицировать членство Финляндии и Швеции в НАТО. Администрации президента США необходимо отсрочить сделку.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее письмо сенаторов к лидеру США Джо Байдену.

Письмо Байдену отправили сенатор-демократ Джинн Шейхин и сенатор-республиканец Том Тиллис. Его подписали еще 25 членов верхней палаты Конгресса из обеих партий.

В документе подчеркивается, что отказ ратифицировать протоколы или представить график их ратификации угрожает единству Альянса в ключевой момент истории, когда Россия продолжает свое неспровоцированное вторжение в Украину.

"Неспособность Турции выполнять свои обязательства, взятые в рамках трехстороннего Меморандума о взаимопонимании (МОВ) между Турцией, Финляндией и Швецией, должна быть принята во внимание, поскольку Конгресс не может рассматривать вопрос о будущей поддержке Турции, включая продажу истребителей F-16, до тех пор, пока Турция не завершит ратификацию протоколов о присоединении", - сказано в письме.

При этом сенаторы отмечают, что если ратификации не произойдет, то продажа истребителей будет под вопросом.

Напомним, ранее датский ультраправый политик Расмус Палудан, возглавляющий антиисламскую партию Stram Kurs, сжег Коран перед зданием посольства Турции в Стокгольме.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не одобрит заявку Швеции на вступление в Альянс.

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