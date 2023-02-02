Ультиматум Эрдогану? Байдена просят не продавать F-16 до вступления Швеции в НАТО

Письмо Байдену отправили сенатор-демократ Джинн Шейхин и сенатор-республиканец Том Тиллис. Его подписали еще 25 членов верхней палаты Конгресса из обеих партий.

В документе подчеркивается, что отказ ратифицировать протоколы или представить график их ратификации угрожает единству Альянса в ключевой момент истории, когда Россия продолжает свое неспровоцированное вторжение в Украину.

"Неспособность Турции выполнять свои обязательства, взятые в рамках трехстороннего Меморандума о взаимопонимании (МОВ) между Турцией, Финляндией и Швецией, должна быть принята во внимание, поскольку Конгресс не может рассматривать вопрос о будущей поддержке Турции, включая продажу истребителей F-16, до тех пор, пока Турция не завершит ратификацию протоколов о присоединении", - сказано в письме.

При этом сенаторы отмечают, что если ратификации не произойдет, то продажа истребителей будет под вопросом.