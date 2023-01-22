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Турция обвинила Швецию в нарушении обязательств по НАТО из-за протеста в Стокгольме

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Анкара, Воскресенье 22 января 2023 10:11
Турция обвинила Швецию в нарушении обязательств по НАТО из-за протеста в Стокгольме Фото: Турция заявила, что Швеция нарушает обязательство по членство в НАТО (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Турция отреагировала на протесты в шведской столице Стокгольме. Анкара обвинила Швецию в нарушении обязательств по вступлению в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Турции.

Турция осудила протесты в Стокгольме, где представители антиисламской партии Stram Kurs сожгли Коран. Анкара назвала это "нападением" на священную книгу и "открытым преступлением на почве ненависти".

"Эта демонстрация является вопиющим нарушением обязательства Швеции по Трехстороннему меморандуму о предотвращении пропаганды террористических организаций. Заявление о соблюдении обязательств по Трехстороннему меморандуму и их выполнение - это два разных вопроса", - заявили в МИД.

Что этому предшествовало

В субботу, 21 января, в центре Стокгольма прошел митинг против вступления Швеции в НАТО. Датский ультраправый политик Расмус Палудан, возглавляющий антиисламскую партию Stram Kurs, сжег Коран перед зданием посольства Турции в Стокгольме. Акцию протеста разрешили в Швеции.

При этом премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон осудил действия участников акции в Стокгольме. Он извинился перед мусульманами за поджег Корана.

"Свобода слова - фундаментальная часть демократии. Но то, что законно, необязательно приемлемо. Сожжение книг, которые для многих святы, являются поступком глубокого неуважения. Я хочу выразить свое соболезнование всем мусульманам, обиженным тем, что произошло сегодня в Стокгольме", - написал политик в Twitter.

Напомним, вчера Турция отменила визит глава Минобороны Швеции Пала Джонсона в Анкару из-за разрешения властями Стокгольма провести протест курдов.

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Турция Швеция Стокгольм НАТО
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