Ультиматум Ердогану? Байдена просять не продавати F-16 до вступу Швеції до НАТО

Лист Байдену відправили сенатор-демократ Джин Шейхін і сенатор-республіканець Том Тілліс. Його підписали ще 25 членів верхньої палати Конгресу з обох партій.

У документі наголошується, що відмова ратифікувати протоколи або подати графік їхньої ратифікації загрожує єдності Альянсу у ключовий момент історії, коли Росія продовжує своє невпровоковане вторгнення в Україну.

"Нездатність Туреччини виконувати свої зобов'язання, взяті в рамках тристороннього Меморандуму про взаєморозуміння (МОВ) між Туреччиною, Фінляндією та Швецією, має бути взята до уваги, оскільки Конгрес не може розглядати питання про майбутню підтримку Туреччини, включаючи продаж винищувачів F-16, до тих пір доки Туреччина не завершить ратифікацію протоколів про приєднання", - сказано в листі.

При цьому сенатори зазначають, що якщо ратифікації не відбудеться, продаж винищувачів буде під питанням.