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Эрдоган заявил, что не одобрит заявку Швеции в НАТО: не следует терять время

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Анкара, Среда 01 февраля 2023 13:02
Эрдоган заявил, что не одобрит заявку Швеции в НАТО: не следует терять время Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Турция считает, что для Швеции закрыты двери в НАТО. Анкара не одобрит заявку на вступление в альянс.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Эрдоган, выступая на съезде своей партии, резко прокомментировал недавние протесты в Стокгольме, где сожгли Коран. Он заявил, что Швеция старается тщетно, поскольку после этого Турция не согласует ее заявку на членство в НАТО.

"Швеции не следует терять время. Пока ты будешь позволять сжигать наше священное писание - Коран, рвать его, а на этом фоне не будут действовать твои правоохранители, мы не скажем "да" твоему вступлению в НАТО", - сказал президент.

В то же время Эрдоган подчеркнул, что Турция положительно относится к намерению Финляндии присоединиться к альянсу.

Напомним, в Стокгольме в конце января прошли протесты против вступления Швеции в НАТО. Датский ультраправый политик Расмус Палудан, возглавляющий антиисламскую партию Stram Kurs, сжег Коран перед зданием посольства Турции.

Власти Турции раскритиковали Швецию и заявили о нарушении обязательств по НАТО. В МИД уже заявили, что готовы рассматривать заявки Финляндии о вступлении в альянс отдельно от Швеции.

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Турция Швеция Реджеп Тайип Эрдоган НАТО
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