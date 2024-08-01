РФ ударила тремя "Искандерами" по Николаевской области. Ким рассказал о последствиях
Российские войска тремя "Искандерами" ударили по Баштанскому району Николаевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима, его комментарий в эфире телемарафона.
Так, 1 августа, около 00:10 враг нанес ракетные удары по территории Баштанского района Николаевской области.
"В результате чего возникло несколько возгораний сухой травы, которые были оперативно ликвидированы пожарными. Пострадавших нет", - рассказал глава ОВА в Telegram.
Позже Ким рассказал, что был обстрел тремя ракетами, предварительно "Искандер".
"И не было повреждений, жертв у нас тоже нет. На данный момент мы пожары все потушили, потому что горели кустарники и трава", - сказал Ким в эфире телемарафона.
Атака РФ по Украине
Российские войска обстреляли Украину "Искандерами" и дронами в ночь на 1 августа. В Киевской области работала ПВО.
Уже утром стало известно, что в Киевской области два человека пострадали. В регионе упали обломки дронов. ПВО сбили семь из семи российских "Шахедов".
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