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В Киевской области упали обломки дронов во время атаки РФ: есть раненые

Киев, Четверг 01 августа 2024 08:51
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В Киевской области упали обломки дронов во время атаки РФ: есть раненые Фото: двое людей пострадали во время падения обломков дронов в Киевской области 1 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Киевской области во время атаки оккупантов в ночь на 1 августа упали обломки дронов. Два человека пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.

"Вторую ночь подряд враг атакует нашу область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Все вражеские цели сбиты", - рассказал он.

Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет, но в результате падения обломков сбитых дронов ранены два человека.

"Мужчина и женщина доставлены в больницу. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - добавил глава ОВА.

Пострадавшим от атаки врага будет оказана вся необходимая помощь.

Повреждения домов

По состоянию на 8.00 уже есть информация о повреждении двух частных домов в одном из населенных пунктов области. В зданиях повреждена кровля, иссечены фасады, выбиты окна и двери.

Оперативные группы работают на местах падения обломков.

Обстрел РФ по Украине

После 00:00 в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Сообщалось об угрозе баллистики и дронов.

Кроме того, около 4:00 в Киеве снова была объявлена воздушная тревога. В Киевской области работала ПВО.

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