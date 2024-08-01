В Киевской области упали обломки дронов во время атаки РФ: есть раненые
В Киевской области во время атаки оккупантов в ночь на 1 августа упали обломки дронов. Два человека пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.
"Вторую ночь подряд враг атакует нашу область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Все вражеские цели сбиты", - рассказал он.
Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет, но в результате падения обломков сбитых дронов ранены два человека.
"Мужчина и женщина доставлены в больницу. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - добавил глава ОВА.
Пострадавшим от атаки врага будет оказана вся необходимая помощь.
Повреждения домов
По состоянию на 8.00 уже есть информация о повреждении двух частных домов в одном из населенных пунктов области. В зданиях повреждена кровля, иссечены фасады, выбиты окна и двери.
Оперативные группы работают на местах падения обломков.
Обстрел РФ по Украине
После 00:00 в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Сообщалось об угрозе баллистики и дронов.
Кроме того, около 4:00 в Киеве снова была объявлена воздушная тревога. В Киевской области работала ПВО.
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