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Россияне ударили по Киеву баллистикой, в столице раздались взрывы

01:06 12.11.2026 Чт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Россияне ударили по Киеву баллистикой, в столице раздались взрывы Фото: киевлян просят оставаться в безопасных местах (Getty Images)
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В ночь на 12 ноября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, в столице раздались взрывы. Перед этим воздушные силы предупредили об угрозе баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую городскую военную администрацию.

Около 1:00 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Вскоре в Киеве раздались взрывы.

В КМВА призвали киевлян немедленно пройти в укрытие и оставаться там до отбоя тревоги. Баллистическая угроза в столице означает красный уровень опасности.

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