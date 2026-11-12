Россияне ударили по Киеву баллистикой, в столице раздались взрывы
01:06 12.11.2026 Чт
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Фото: киевлян просят оставаться в безопасных местах (Getty Images)
В ночь на 12 ноября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, в столице раздались взрывы. Перед этим воздушные силы предупредили об угрозе баллистического удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую городскую военную администрацию.
Около 1:00 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Вскоре в Киеве раздались взрывы.
В КМВА призвали киевлян немедленно пройти в укрытие и оставаться там до отбоя тревоги. Баллистическая угроза в столице означает красный уровень опасности.