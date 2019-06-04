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УЗ збільшило кількість поїздів у південному напрямку

Новини » Суспільство    04.06.2019 - 22:15
УЗ збільшило кількість поїздів у південному напрямку
Ілюстративне фото (Уніан)

На сьогоднішній день у продажу є місця в усіх напрямках

"Укрзализныця" збільшило кількість потягів, які курсуватимуть у південному напрямку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Як повідомляється, УЗ призначила ще чотири літні поїзди, збільшивши їхню загальну кількість до 26. Поїзди курсуватимуть в Херсон, Новоолексіївку, Одесу і Генічеськ. На сьогоднішній день у продажу є місця у всіх напрямках.

Також "Укрзалізниця", очікуючи підвищення попиту на перевезення у вихідні дні, що припадають на свята Трійці та Дня Конституції України, призначила додаткові поїзди № 191/192 Київ - Львів на 17 червня та № 237 Київ - Дніпро на 14, 17, 27 та 30 червня.

Крім того, поїзду № 779/780 Суми - Київ продовжено маршрут прямування у Вінницю. Він буде курсувати по 6, 7 днях тижня, 14 17, 28 червня і 1 липня.

Також на додаткові рейси відправиться поїзд № 86/85 Львів - Новоолексіївка. Зі Львова з 31 травня по 7 вересня по непарних числах, із Новоолексіївка 1 червня, з 2 червня по 8 вересня по парних.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляла, що "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 22 поїзди, які курсуватимуть до морських курортів в Бердянську, Одесі, Генічеську, Миколаєві, Херсоні.

Також "Укрзалізниця" роз'яснила правила перевезення домашніх тварин, зокрема собак, у поїздах компанії.

Нова модель тарифів УЗ має враховувати інтереси бізнесу, - голова ДРС "Укрзалізниця" і бізнес наблизилися до підписання меморандуму
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