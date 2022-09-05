Укрзалізниця запускає новий поїзд між Києвом та Ужгородом: графік

"Укрзалізниця" запускає новий рейс Київ - Ужгород. Поїзд курсуватиме з 21 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням УЗ в Telegram.
Компанія додасть вагони до поїзда №13/14 Київ - Солотвино, і зробить його двогрупним.
УЗ зазначає, що новий рейс №13/123-14/124 Київ - Солотвино, Ужгород дасть найзручніше ранкове прибуття до Закарпаття з-поміж усіх рейсів зі столиці.
Поїзд відправлятиметься з Києва з 21 вересня о 17:12, прибуватиме до Ужгорода о 8:56, а до Солотвина - о 12:10. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з 22 вересня о 16:20 з Солотвина та о 19:50 з Ужгорода.
Нагадаємо, що з 9 серпня, УЗ призначила новий регіональний експрес Харків - Суми - Конотоп.
Окрім того, з 5 серпня Укрзалізниця відновлює курсування поїзда сполученням Київ - Ясіня.
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