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Укрзалізниця запускає новий поїзд між Києвом та Ужгородом: графік

Фото: Укрзалізниця запускає новий поїзд між Києвом та Ужгородом (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

"Укрзалізниця" запускає новий рейс Київ - Ужгород. Поїзд курсуватиме з 21 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням УЗ в Telegram.

Компанія додасть вагони до поїзда №13/14 Київ - Солотвино, і зробить його двогрупним.

УЗ зазначає, що новий рейс №13/123-14/124 Київ - Солотвино, Ужгород дасть найзручніше ранкове прибуття до Закарпаття з-поміж усіх рейсів зі столиці.

Поїзд відправлятиметься з Києва з 21 вересня о 17:12, прибуватиме до Ужгорода о 8:56, а до Солотвина - о 12:10. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з 22 вересня о 16:20 з Солотвина та о 19:50 з Ужгорода.

Нагадаємо, що з 9 серпня, УЗ призначила новий регіональний експрес Харків - Суми - Конотоп.

Окрім того, з 5 серпня Укрзалізниця відновлює курсування поїзда сполученням Київ - Ясіня.

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УкрзалізницяКиївУжгород