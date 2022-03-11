Укрзалізниця запускає новий веб-ресурс для пасажирів
Укрзалізниця запустила новий вебресурс для пасажирів. На сайті можна буде отримати всю актуальну інформацію про евакуаційні рейси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
"Працюємо за графіком. Укрзалізниця запускає новий вебресурс для пасажирів: https://uz-vezemo.com",- сказано в повідомленні.
На сайті можна буде знайти актуальну інформацію про:
- евакуаційні рейси;
- міжнародні маршрути;
- роботу вокзалів;
- про черги на пунктах перетину кордонів з країнами ЄС.
Також всю актуальну інформацію про роботу Укрзалізниці можна отримати на офіційних сторінках:
На офіційному порталі Укрзалізниці
Відправка гуманітарної допомоги - https://zalizna-dopomoga.info
Контакт-центр Укрзалізниці: 0 800 503 111, 044 465 33 44
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як курсуватимуть поїзди в Україні 11 березня.
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