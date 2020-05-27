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"Укрзалізниця" запускає продаж квитків за 90 днів до дати відправлення

Новини » Коронавірус     27.05.2020 - 15:35
"Укрзалізниця" запускає продаж квитків за 90 днів до дати відправлення
Фото: квиток на поїзд можна буде купити за три місяці до поїздки (РБК-Україна)

Раніше квитки можна було купити максимум за 60 днів до поїздки

З 1 червня 2020 року "Укрзалізниця" почне продавати квитки за 90 днів до дати відправлення. До цього попередньо квитки можна було придбати за 45-60 днів до поїздки.

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, з 1 червня можна придбати квитки відразу за 90 днів до дати відправлення, а не за 45-60, як було раніше.

"Так "Укрзалізниця" зможе більш гнучко реагувати на попит і заздалегідь призначати поїзди на більш популярні дати та напрямки, а для пасажирів це додаткова зручність і можливість ефективніше планувати свої поїздки", - зазначив міністр.

&quot;Укрзалізниця&quot; запускає продаж квитків за 90 днів до дати відправлення

Фото: інфографіка Міністерства інфраструктури

Примітно, що продаж квитків на поїзди відновилася ще вчора, 26 травня, проте сервіс відразу зіткнувся з проблемами. Компанія пояснила збій зміною програмного забезпечення сайту.

Пасажирські перевезення залізницею були припинені 18 березня у зв'язку з карантином в Україні.

Нагадаємо, на третьому етапі виходу з карантину в Україні відновлюють залізничні пасажирські перевезення, "Укрзалізниця" на 1 червня вже призначила 14 поїздів далекого прямування.

Крім того, з 27 травня відновлено продаж квитків у залізничних касах, також проїзні документи можна придбати на сайті "Укрзалізниці".

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Автор: Данила Крамаренко

Теги Новини України Укрзалізницяпоездбилеты
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