"Укрзалізниця" відновлює міжнародні рейси: хто і куди вже може поїхати

Через рік після зупинки регулярного сполучення "Укрзалізниця" відновлює міжнародні рейси . Зокрема, цього тижня знову почав курсувати поїзд Київ-Відень, який їде через Будапешт.

Куди запустили міжнародні поїзди

З 1 червня Україна відновила міжнародне сполучення з Австрією та Угорщиною. Як повідомили в прес-службі "Укрзалізниці", поїзд курсує за наступним графіком:

відправлення з Києва о 14:07, прибуття до Будапешта о 08:20 наступного дня та прибуття до Відня об 11: 21;

у зворотному напрямку (відсьогодні) поїзд відправляється з Відня о 16:42 і прибуває до Києва о 17:22 наступного дня.

Квитки на поїзд можна придбати в міжнародних квиткових касах вокзалів.

Крім того, з 1 червня курсують поїзди сполученням Чоп - Захонь (Угорщина) щодня з відправленням з Захоні і Чопа виключно на ділянці Захонь - Чоп - Захонь.

Хто з українців може на поїзді потрапити до Австрії та Угорщини

Як розповіли РБК-Україна в прес-службі Міністерства закордонних справ, найактуальніша інформація про правила в'їзду для українців до інших країн збирається на порталі tripadvisor.mfa.gov.ua. Виходячи з неї і Австрія, і Угорщина поки закриті для українських туристів.

Угорщина дозволяє в'їзд українцям, які є членами сім'ї угорських громадян; мають посвідку на проживання; дипломатам, спортсменам і тим, хто може документально довести, що протягом півроку перехворів COVID-19.

В інших випадках в'їзд до Угорщини можливий тільки після отримання дозволу угорської поліції: при наявності підстав (судовий процес, працевлаштування, лікування, навчання, похорон і т. д.) треба заповнити і подати електронну заявку угорською або англійською мовою. Відповідь надходить через 48 годин, її потрібно показати на кордоні.

Всі громадяни України після в'їзду до Угорщини потрапляють в карантин на 10 днів (за місцем проживання або в госпіталі). Достроково вийти з карантину можна на підставі результатів двох негативних тестів (виключно в Угорщині) на COVID-19 з різницею видачі мінімум в 48 годин. Результати тестів, зроблених в інших країнах, не розглядаються.

А українці з угорськими сертифікатами про вакцинацію і посвідкою на проживання можуть потрапити до країни без обмежень і обов'язкового карантину.

Австрія забороняє в'їзд усім, крім дипломатів, українців з посвідкою на проживання, працівників у сфері вантажоперевезень, медичного та гуманітарного персоналу, пацієнтів, студентів та за наявності вагомих сімейних обставин.

Для в'їзду з України до Австрії треба мати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за 72 години, або тест на антиген, не раніше ніж за 48 годин, а також пройти 10-денний карантин.

Але карантину можна уникнути, якщо є підтвердження про вакцинацію від COVID-19 (BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson/Janssen або Sinopharm) з урахуванням термінів вакцинації або підтвердження про одужання після COVID-19 (медична або офіційна довідка про те, що інфекція була подолана за останні 6 місяців, або медична або офіційна довідка про нейтралізуючі антитіла, не старше 3 місяців).

Крім того, потрібна онлайн-реєстрація поїздки (Pre-Travel-Clearance - PTC, потрібно заповнити не пізніше ніж за 72 годин до в'їзду). Формуляр для онлайн-реєстрації подорожі доступний на oesterreich.gv.at, а також на entry.ptc.gv.at німецькою та англійською мовами

Після прибуття до Австрії зробити контрольний тест для звільнення від самоізоляції дозволяється не раніше 5 дня.

Які ще напрямки будуть відкриті

Про перспективи подальшого відновлення міжнародного залізничного сполучення в травні говорив в. о. голови УЗ Іван Юрик. За його словами, ведуться переговори з PKP Intercity про відновлення швидкісного сполучення між Україною та Польщею. До пандемії цим маршрутом ходили поїзди Київ - Перемишль.

Якщо на момент запуску поїзда будуть в силі нинішні обмеження, то українські туристи не зможуть потрапити до Польщі. Поки в'їзд дозволяється подружжю або дітям польських громадян; власникам Карти поляка; українцям з посвідкою на проживання або дозволом на роботу; студентам; вченим; членам сімей громадян Євросоюзу або Швейцарії; дипломатам, спортсменам і працівникам сфери вантажоперевезень.