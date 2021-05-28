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УЗ призначила два нові потяги до Азовського моря: маршрути та розклад

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П'ятниця 28 травня 2021 11:20
УЗ призначила два нові потяги до Азовського моря: маршрути та розклад Фото: у червні запускають два нові поїзди в Генічеськ (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Инна Собора

"Укрзалізниця" відкриває нові сполучення у напрямку Азовського моря. Влітку почнуть курсувати два нові потяги до Генічеська.

Про це повідомили у прес-службі УЗ.

Нові потяги до моря відправлятимуться з Кривого Рогу, Дніпра та Івано-Франківська.

Так, з 3 червня курсуватиме потяг № 204/190 Кривий Ріг, Дніпро - Генічеськ.

Він відправлятиметься з Кривого Рогу по непарних числах о 18:50, курсуватиме через Нікополь, Запоріжжя, Мелітополь та Новоолексіївку, прибуватиме до узбережжя о 3:40.

У зворотному напрямку потяг № 189/203 курсуватиме з 6 червня. Він вирушатиме з Генічеська о 22:57 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 7:43.

З 5 червня курсуватиме потяг № 231/232 Івано-Франківськ - Генічеськ.

Він відправлятиметься з Івано-Франківська по непарних числах о 14:42 та прибуватиме до Генічеська о 17:50 наступного дня.

У зворотному напрямку потяг № 232/231 курсуватиме по парних числах. Він вирушатиме з Генічеська об 11:20, прибуватиме до Івано-Франківська о 13:08 наступного дня, курсуючи через Новоолексіївку, Мелітополь, Запоріжжя, Дніпро, Козятин, Шепетівку та Львів.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" з 29 травня запускає "Прикарпатський експрес" сполученням Івано-Франківськ - Ківерці. Потяг № 807/808 поєднає одразу три туристичні регіони - Волинь, Галичину та Прикарпаття.

14 травня почав курсувати новий поїзд Ковель-Миколаїв. Маршрут пролягає через станції Луцьк, Рівне, Кривий Ріг та Херсон.

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