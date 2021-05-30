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Нові маршрути: УЗ відновлює міжнародне сполучення з Австрією та Угорщиною

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Київ, Неділя 30 травня 2021 11:36
Нові маршрути: УЗ відновлює міжнародне сполучення з Австрією та Угорщиною Фото: з України можна буде на потязі поїхати в Австрію (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Анастасія Рокитна

"Укрзалізниця" відновлює міжнародне сполучення за сприяння залізничних адміністрації Австрії та Угорщини. Перший рейс з Києва до Відня відправиться вже 1 червня.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Потяг курсуватиме щоденно за наступним графіком:

  1. він відправлятиметься з Центрального київського вокзалу о 14:07,
  2. проходитиме через Будапешт (прибуття о 8:20),
  3. прибуватиме до Відня об 11:21 наступного дня.

У зворотному напрямку (з 2 червня) потяг відправлятиметься о 16:42 і прибуватиме до Києва о 17:22 наступного дня.

Квитки на поїзд Київ-Відень можна придбати в міжнародних квиткових касах вокзалів.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" з 29 травня запускає "Прикарпатський експрес" сполученням Івано-Франківськ - Ківерці. Потяг № 807/808 поєднає одразу три туристичні регіони - Волинь, Галичину та Прикарпаття.

14 травня почав курсувати новий поїзд Ковель-Миколаїв. Маршрут пролягає через станції Луцьк, Рівне, Кривий Ріг та Херсон. Потяг для жителів Волині та Полісся, який поєднає Ковель та Миколаїв, курсуватиме в літній час.

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