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УЗ закрила продаж квитків до Луцька та Тернополя

Україна, Понеділок 03 серпня 2020 15:32
УЗ закрила продаж квитків до Луцька та Тернополя
Фото: УЗ (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Пасажирам повернуть гроші

"Укрзалізниця" припинила продаж квитків на поїзди далекого прямування до станцій Луцьк і Тернопіль. Міста потрапили в "червону зону" відповідно до адаптивного карантину.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Продаж квитків на поїзди далекого прямування до станції Луцьк і Тернопіль і назад були закриті відповідно до рішення регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Протокол рішення "Укрзалізниця" отримала 31 липня о 19:10", - йдеться в повідомленні.

Обмеження діє для поїздів: №41 / 42 Дніпро-Трускавець, №98 / 97 Ковель-Київ, №88 / 87 Ковель-Новоолексіївка, №12 / 11 Одеса-Львів, №81 / 82 Київ-Ужгород, №49 / 50 Київ -Трускавец, №136 / 135 Чернівці-Одеса, №108 / 107 Одеса-Ужгород, №110 / 109 Львів-Херсон, №86 / 85 Львів-Новоолексіївка, №715 / 716 Київ-Львів.

Пасажирам цих поїздів запропонували компенсацію повної вартості квитків.

Нагадаємо, Центральна комісія з питань ТЕБ ​​та НС поділила Україну на чотири карантинні зони; в "червону" потрапили Луцьк і Тернопіль.

Відзначимо, що нові правила карантину набирають чинності 3 серпня.

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