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Луцьк і Тернопіль виведуть з "червоної зони" з завтрашнього дня

Луцьк, Тернопіль, П'ятниця 07 серпня 2020 18:22
Луцьк і Тернопіль виведуть з "червоної зони" з завтрашнього дня
Фото: Луцьк і Тернопіль зможуть послабити карантин (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Наступного тижня буде перегляд критеріїв класифікації зон

З 8 серпня Луцьк і Тернопіль будуть виведені з "червоної зони" карантину. Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє джерело РБК-Україна в Кабінеті міністрів.

За словами співрозмовника, Кіцманський район Чернівецької області залишиться в "червоній зоні".

Крім того, наступного понеділка за ініціативою Міністерства охорони здоров'я мають бути внесені зміни до критеріїв, за якими регіони України класифікуються за "зонами" захворюваності.

Після цього у вівторок, 11 серпня, Держкомісія з ТЕБ та НС прийме нові рішення по регіонах України відповідно до нових критеріїв.

Нагадаємо, сьогодні Центр громадського здоров'я при МОЗ оновив карту карантинних зон, згідно з якою Луцьк і Тернопіль покинули "червону зону".

Однак через кілька годин повернули колишню карту, а на сайті міністерства з'явився реліз про те, що та інформація була недостовірною.

У коментарі "Громадському" Міністерство охорони здоров'я повідомило, що карта оновилася автоматично при завантаженні нових даних, які не були затверджені.

При цьому раніше міністр Максим Степанов заявляв, що при внесенні того чи іншого регіону в певних список карантинних зон відсутній людський фактор.

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