Укрзалізниця відновила рух електрички Чернігів-Славутич

Залізничне сполучення між Славутичем та Черніговом відновили після завершення бойових дій. Тепер між містами курсує електричка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління Укрзалізниці Олександра Камишіна в Telegram .

Залізничники відновили міст, який був зруйнований російськими окупантами. Після цього запустили електричку Чернігів-Славутич. На маршрут поставили відновлений двоповерховий потяг класу Інтерсіті+. Дорога займає трохи більше 3 годин, квиток коштує 195 гривень.

За словами Камишіна, електричка населяється добре, понад 50% від наявних місць.

"В Славутичі зараз проживає 18 тисяч людей. Ми запустили електричку і підв’язали її під зручну пересадку на Інтерсіті в Чернігові. Тепер у жителів Славутича є комфортний і доступний варіант сполучення і з Черніговом, і з Києвом", - додав він.