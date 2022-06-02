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Укрзализныця возобновила движение электрички Чернигов-Славутич

Фото: между Черниговом и Славутичем возобновили движение электрички (t.me/zalizni_zminy)
Автор: Наталья Юрченко

Железнодорожное сообщение между Славутичем и Черниговом восстановили после завершения боевых действий. Теперь между городами курсирует электричка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления Укрзализныци Александра Камышина в Telegram.

Железнодорожники восстановили мост, который был разрушен российскими оккупантами. После этого запустили электричку Чернигов-Славутич. На маршрут поставили восстановленный двухэтажный поезд класса Интерсити+. Дорога занимает чуть больше 3 часов, билет стоит 195 гривен.

По словам Камышина, электричка населяется хорошо, более 50% от имеющихся мест.

"В Славутиче сейчас проживает 18 тысяч человек. Мы запустили электричку и подвязали ее под удобную пересадку на Интерсити в Чернигове. Теперь у жителей Славутича есть комфортный и доступный вариант сообщения и с Черниговом, и с Киевом", - добавил он.

Фото: между Черниговом и Славутичем возобновили движение электрички (t.me/zalizni_zminy)

Напомним, движение пригородных поездов в Черниговской и Сумской областях возобновили с 21 апреля.

Кроме того, Укрзализныця назначила дополнительные электрички из Черниговской области в Киев.

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УкрзализныцяЧерниговСлавутич