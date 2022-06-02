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Укрзалізниця відновила рух електрички Чернігів-Славутич

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Чернігівська область, Четвер 02 червня 2022 12:16
Укрзалізниця відновила рух електрички Чернігів-Славутич Фото: між Черніговом та Славутичем відновили рух електрички (t.me/zalizni_zminy)
Автор: Наталія Юрченко

Залізничне сполучення між Славутичем та Черніговом відновили після завершення бойових дій. Тепер між містами курсує електричка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління Укрзалізниці Олександра Камишіна в Telegram.

Залізничники відновили міст, який був зруйнований російськими окупантами. Після цього запустили електричку Чернігів-Славутич. На маршрут поставили відновлений двоповерховий потяг класу Інтерсіті+. Дорога займає трохи більше 3 годин, квиток коштує 195 гривень.

За словами Камишіна, електричка населяється добре, понад 50% від наявних місць.

"В Славутичі зараз проживає 18 тисяч людей. Ми запустили електричку і підв’язали її під зручну пересадку на Інтерсіті в Чернігові. Тепер у жителів Славутича є комфортний і доступний варіант сполучення і з Черніговом, і з Києвом", - додав він.

Фото: між Черніговом та Славутичем відновили рух електрички (t.me/zalizni_zminy)

Нагадаємо, рух приміських потягів у Чернігівській та Сумській областях відновили з 21 квітня.

Крім того, Укрзалізниця призначила додаткові електрички з Чернігівської області до Києва.

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Укрзалізниця Чернігів Славутич
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