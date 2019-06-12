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Кабмін затвердив стратегію "Укрзалізниці" на 2019-2023

Новини » Політика    12.06.2019 - 14:36
Кабмін затвердив стратегію "Укрзалізниці" на 2019-2023
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Стратегія підготує "Укрзалізницю" до появи приватних перевізників

На засіданні 12 червня Кабінет міністрів України затвердив стратегію акціонерного товариства "Укрзалізниця" на 2019 - 2023 років. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

У стратегії прописані підходи, за допомогою яких протягом наступних років повинна здійснюватися системна структурна реформа "Укрзалізниці". Стратегія зосереджена на підготовці "Укрзалізниці" до конкуренції з приватним сектором.

Зокрема, документ передбачає створення сприятливих умов для якісних і кількісних вимог держави до залізничних перевезень. Він також сприятиме утриманню міцної фінансової стабільності компанії, забезпечення безпеки перевезень та ряду інших вимог.

 

Нагадаємо, раніше голова Державної регуляторної служби (ГРС) Ксенія Ляпіна заявила, що новий підхід до формування тарифів на залізничні вантажоперевезення має обговорюватися при максимальному залученні представників усіх галузей, які користуються послугами "Укрзалізниці" (УЗ) для транспортування вантажів.

Крім того, у січні 2019 року Антимонопольний комітет України визнав "Укрзализныцю" монополістом. За результатами дослідження було встановлено домінуюче становище УЗ з часткою 100% на ринках: надання в користування інфраструктури залізничного транспорту; надання послуг магістральних вантажних локомотивів; перевезення вантажів залізничним транспортом.

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