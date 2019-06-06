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У Зеленського назвали умови зняття блокади з ОРДЛО

Новини » Суспільство    06.06.2019 - 19:33
У Зеленського назвали умови зняття блокади з ОРДЛО
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)

Зняти блокаду з тимчасово окупованих територій Донбасу можливо тільки після скасування рубльової зони і "націоналізації"

В Адміністрації президента Володимира Зеленського пояснили, що зняти блокаду з окремих районів Донецької та Луганської областей можливо тільки після скасування рубльової зони і "націоналізації". Про це заявила прес-секретар президента Зеленського Юлія Мендель у Facebook.

Вона заявила, що питання зняття блокади підняли російська сторона і ватажки так званих "ДНР" і "ЛНР".

"У зв'язку з чим Леонід Кучма зазначив, що якщо таке бажання справді є, то при вирішенні питання скасування рубльової зони, скасування незаконних рішень про псевдонаціоналізацію, ми готові відновлювати питання економічної реінтеграції на умовах повернення в українське правове поле у відповідності з мінськими домовленостями", - підкреслила Мендель

Вона зазначила, що подібні домовленості повинні відбуватися виключно "у форматі двостороннього руху".

Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ по врегулюванню ситуації на сході України Мартін Сайдік заявив, що питання про зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей на засіданні Тристоронньої контактної групи 5 червня в Мінську був піднятий представниками ОРДЛО і підтриманий у загальній формі РФ.

Як повідомляло РБК-Україна, 5 червня представники ТКГ на своєму засіданні в Мінську домовилися розробити механізм покрокового припинення вогню на Донбасі. Крім того, як заявив Сайдік, представник України в ТКГ в Мінську Леонід Кучма запропонував зняти блокаду з ОРДЛО.

Сьогодні на брифінгу представник України в ТКГ Леонід Кучма заявив, що умовою зняття Україною торгової блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей повинен стати повернення розташованих там підприємств власникам.

Сайдік заявив, що ідея скасування блокади ОРДЛО була не Кучми Кучма виступив за аудит "націоналізованих" в ОРДЛО підприємств
Новини України Володимир ЗеленськийОРДЛО
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