"Укрзалізниця" звільнила понад 50% менеджерів пасажирського сектору

З початку 2019 року "Укрзалізниця" замінила 55% керівного складу підрозділів філії "Пасажирська компанія". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Всього з початку року вже звільнено 22 керівників філії "Пасажирська компанія" - це начальники вагонних дільниць, депо і вокзалів, які неналежним чином виконували свої посадові обов'язки або підозрюються у зловживаннях.

Зазначається що було відкрито 11 справ, 4 з яких розслідування завершено, викрадене майно повернуто та збитки відшкодовані "Укрзалізниці".

Голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов зазначив, що пасажирський сектор є найбільш чутливим для населення, а отже підрозділи УЗ повинні чітко контролювати справність і чистоту поїздів, і якість сервісу.

"Керівники, які не справляються з цими завданнями, а тим більше підозрюються у корупційних схемах, будуть негайно звільнені", - відзначив глава компанії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів передав "Укрзалізницю" до сфери управління Міністерства інфраструктури України. "Укрзалізниця" буде розділена на оператора інфраструктури, вантажного перевізника та пасажирського перевізника, а сама компанія стане публічною (IPO).

Також РБК-Україна повідомляло, що колишнього народного депутата Валерія Іщенко підозрюють у заволодінні 20 млн грн "Укрзализниці".