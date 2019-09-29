"Укрзалізницю" розділять на три компанії, - Криклій

Фото: Владислав Криклій (hsc.gov.ua)

Наразі міністерство разом з парламентом розробляють законопроект

Кабінет міністрів планує розділити "Укрзалізницю" на три окремі компанії. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами Криклія, наразі уряд разом з парламентом працюють над розробкою законопроекту, який розділить "Укрзалізницю" на три різні за напрямками компанії. Планується, що будуть створені компанії, які окремо займатимуться інфраструктурою, пасажирськими та вантажними перевезенням.

"Один оператор буде відповідати за доступ до інфраструктури. Тобто за всю мережу, за електрифікацію, займатися капітальними вкладеннями у підтримку, експлуатацію, розбудову мережі. Другий оператор буде займатися пасажирськими перевезеннями, які збиткові, проблемні. І там будемо ставити за "кіпіай", власне, мінімізувати ці збитки, максимально до нуля. І третій - це прибутковий, який буде генерувати прибутки для держави. Це вантажні перевезення", - розповів він.

Міністр додав, що чинному керівнику "Укрзалізниці" Євгену Кравцову доведеться обирати, яку з трьох новостворених компаній він очолить.

"Тобто стілець буде розділений. Тому у будь-якому разі навіть чинному керівнику все одно доведеться обирати, куди він захоче піти, тому що це будуть три різні посади", - зазначив Криклій.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявляв, що уряд хоче розділити "Укрзалізницю" на три компанії та продати її частину приватним інвесторам. Одну з компаній, де є природна монополія, Кабмін планує залишити в державній власності.

Також РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" оголосила про створення окремої філії "Вокзальна компанія", яка керуватиме вокзалами на території України. Новостворена філії почне працювати до кінця року.