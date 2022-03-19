Комендантська година в Запоріжжі: як працюватиме залізничний вокзал

Через запровадження у Запоріжжі тривалої комендантської години "Укрзалізниця" змушена припинити пасажирські перевезення з та до міста.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на офіційний Telegram-канал перевізника .

Під час комендантської години запорізький вокзал зачинять, а висадка та посадка пасажирів у місті будуть заборонені.

"Наразі готується до відправки останній на сьогодні еваккуаційний рейс №86 Дніпро-Львів/Ковель о 16:05. Поїзди поновлять рух по ст. Запоріжжя після комендантської години", – додали в "Укрзалізниці".

У Запоріжжі запроваджують посилену комендантську годину. Вона триватиме з 16:00 19 березня до 06:00 21 березня.