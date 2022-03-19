ru ua
Нд, 20 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Львівській області ввели заборону на продаж алкоголю в нічний час

Новость на русском →
Львівська область, Субота 19 березня 2022 15:01
У Львівській області ввели заборону на продаж алкоголю в нічний час Фото: у Львівській області ввели заборону на продаж алкоголю в нічний час (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

З суботи, 19 березня, у Львівській області ввели заборону на продаж алкоголю в нічний час. Зокрема, алкогольні напої заборонено продавати з 21: 00 до 10: 00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram.

"Наша боротьба з ворогом потребує холодного розуму і тверезого розрахунку! Ми в тилу повинні забезпечити максимально можливе відновлення економіки, якісно і швидко провести посівну і всі весняно-польові роботи, в наших громадах під час воєнного стану повинен бути ідеальний правопорядок", - написав він.

Заборона на продаж алкоголю, в тому числі пива, діятиме до кінця періоду воєнного стану.

При цьому Козицький підкреслив, що голови місцевих громад, при необхідності, можуть посилювати обмеження з продажу алкогольних напоїв, а також пива, на своїй території.

Війна Росії проти України триває 24-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська область Війна Росії проти України
NEWS
В Україні сьогодні будуть діяти 7 гуманітарних коридорів
В Україні сьогодні будуть діяти 7 гуманітарних коридорів
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня