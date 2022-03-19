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У Запоріжжі ввели комендантську годину до 21 березня: коли почнеться

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Запоріжжя, Субота 19 березня 2022 09:27
У Запоріжжі ввели комендантську годину до 21 березня: коли почнеться Фото: голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух (facebook starukholexander)
Автор: Артем Горовенко

У Запоріжжі з сьогоднішнього вечора вводиться посилена комендантська година. Вона триватиме з 16:00 19 березня до 06:00 21 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Запорізької обласної Військової адміністрації Олександра Старуха.

"Відповідно до рішень військового командування в Запоріжжі вводиться комендантська година з 16:00 19 березня 2022 до 06:00 годин 21 березня 2022 року. Просимо поставитися з розумінням", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше змінили тривалість комендантської години в Черкаській області. Зокрема, в Черкасах та Умані вона діє з 21:30 до 06:00, в інших населених пунктах регіону з 20:00 до 6:00.

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Запоріжжя Комендантська година Війна Росії проти України
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