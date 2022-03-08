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Укрзалізниця спіймала провідників, які брали гроші з біженців

Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця викрила двох провідників, які брали гроші з біженців за місця в евакуаційних поїздах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління Укрзалізниці Олександра Камишина на його Telegram-каналі.

"Силами внутрішньої служби безпеки УЗ спіймали двох провідників Равністова К.Є. і Піщанського І. М. на отриманні з біженців плати за проїзд у розмірі 1500 грн з чоловіка. Поїзд 36 Одеса - Перемишль", - йдеться в повідомленні.

Недобросовісних провідників вже звільнили. Зараз матеріали передаються в правоохоронні органи.

Камишин зазначив, що він вже кілька днів чув про подібні випадки в різних містах України, але до цього вони не підтверджувалися. Це перший підтверджений і розкритий випадок.

"Я знаю залізничників - це поодинокі випадки, але вони кидають тінь на всіх героїв, які вивозять людей з-під обстрілів", - підкреслив Камишин.

Він також звернувся до пасажирів, які заради евакуації готові давати хабарі провідникам, щоб сісти в поїзд без черги.

"Ми відвеземо всіх охочих. В кінці кожного дня ми даємо достатньо додаткових рейсів, щоб на ключових евакуаційних вокзалах практично не залишалося пасажирів на ніч", - заявив він.

Нагадаємо, Укрзалізниця дала графік курсування евакуаційних поїздів на 8 березня.

Раніше російські війська знову обстріляли Коростень. Укрзалізниця повідомила, що пустить потяги в обхід.

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Укрзалізниця